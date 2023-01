La Roca ha recordado por los 100 años del nacimiento de Lola Flores algunas de sus apariciones más comentadas. Una de ellas es una entrevista en la que la artista da su opinión sobre las drogas: "Los gitanos no asaltan bancos, entonces vender una papelina, aunque ellos no quieran que sus hijos se metan en la droga, tienen que darles de comer". Así, proponía una solución: "Creo que el Gobierno lo que debe hacer es poner muchas entidades y mandar a la Policía vestido de paisano y cuando vea uno así llevárselo a curarlo. Que le den trabajo y puedan vender lo que ellos conocen y cantar y bailar en tablaos".

Una afirmación que Juan del Val no ha dudado en comentar en el plató de La Roca: "Yo creo que Lola Flores es un mito, pero me parece que no hubiera sido un personaje posible a partir del comienzo de las redes sociales. Este tipo de cosas serían completamente inconcebibles hoy en día. Todo el mundo que ahora alaba a Lola Flores, si fuera un personaje de hoy en día saldrían a por ella en redes sociales criticándola y diciendo que no podría salir en televisión", ha zanjado el colaborador.