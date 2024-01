El 'marital summer sabbatical' o descanso de la pareja aparece como la nueva tendencia para evitar las crisis en las relaciones. Algo que Juan del Val y Nuria Roca reconocen practicar, pues el escritor afirma que es algo "enormemente saludable" y donde "tienes un momento de soltería y que se puede echar de menos cuando estás en pareja".

La presentadora coincide con él y asegura que es "gloria bendita", algo que ella llama "vacaciones familiares" y que se reducen a una semana al año para ella misma: "En una semana no me ocupo de nada, solamente de mi persona. Los hijos y mi pareja no me pueden llamar".

"Yo pido estar en mi casa y los echo a todos", cuenta Roca, mientras que el colaborador opta por espaciar ese tiempo en varios eventos o fechas señaladas, aunque Roca comenta que "él tiene más de una semana, ya te lo digo yo".