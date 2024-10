Nuria Roca dio su opinión sobre los audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I, y afirmó que "comprometen a la figura del rey emérito". En lo referente a la reacción que tuvo Felipe González, quien dijo, tal y como señaló Roca, que "no sabía nada", la presentadora dijo que "nadie se cree, porque no somos tontos, que no se tuviera conocimiento de esto". "Dice que no los ha escuchado nunca y que no tiene ni pu** idea de lo de los audios", apuntó.

Por su parte, Gonzalo Miró defendió que "se puede tener conocimiento de la situación y no haber escuchado los audios". "¿Y tú te lo crees Gonzalo? Yo no me lo creo", reconoció entonces Nuria Roca, tras lo que Pilar Vidal subrayó que "dicen que todos los expresidentes lo sabían".