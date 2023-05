Varios estudios apuntan a una conclusión: la lectura es una de las cosas que nos hacen más sexis. ¿Piensan lo mismo los colaboradores de La Roca? Una de las colaboradoras del programa cuenta que para ella "el peor remedio contra el deseo sexual es una persona que no lee". Nuria Roca va un paso más allá y hace una confesión: "Si es sexy una persona que lee, no os quiero ni contar mientras escribe. A mí eso me pone muchísimo", cuenta en La Roca.

Su pareja, Juan del Val, dice al mismo tiempo que a él le "pone mucho" ver a su mujer escribiendo. Ella añade además que siempre que viajan Juan del Val va con el ordenador y en el avión "se ve que le entra la inspiración y como aprieta muy fuerte las teclas al escribir, me pone muchísimo", explica Nuria Roca, que cuenta que como no le hace ni caso en esas situaciones, eso le "pone más".