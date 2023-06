Nuria Roca ha comentado que le parece una buena idea que hayan contratado a un gato en el aeropuerto de San Francisco para relajar a los pasajeros más nerviosos. "Cariño, esta es la tontería más grande. Uy, he dicho cariño, perdón", ha expresado Juan del Val, a lo que Roca ha respondido: "Muy bien, pichurro".

"Este programa hoy no tiene sentido", ha opinado, por su parte, Sara Ramos, mientras que Del Val ha insistido en que la idea de poner a un gato en el aeropuerto para calmar a los pasajeros le parece "una mierda". "No, me parece muy bien porque hay gente a la que los gastos les calman. Hay bares donde hay gatos a los que vas a acariciar y relajarte", ha señalado entonces Nuria Roca.