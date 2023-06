Juan del Val defendió en La Roca que "educar en el castigo no es algo bueno", pero castigar cree que sí. "Hay que delimitar qué es educar, porque educar, en cierto modo, es aprender a vivir. Por lo tanto, cuando educas, lo haces en positivo, en la risa, en el amor y en los límites, pero también en la frustración, porque al final tú aprendes a vivir y la vida es maravillosa, pero hay momentos frustrantes", ha reflexionado, a lo que añadió que "hay un momento en el que el 'no' no tiene por qué ser algo negativo", reflexionó el escritor.

Por su parte, Nuria Roca reconoció que no le parece mala idea "en un momento dado castigar tres días sin móvil". "Pues yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque hay un momento en el que se le dice que se tiene que estar quieto y se tiene que estar quieto. Él tiene que entender que eso no se hace", respondió Del Val.