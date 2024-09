A raíz de que el Ministerio de Igualdad, de Irene Montero, decidiera impulsar la ley del 'Solo sí es sí' y de que el consentimiento se convirtiera en el centro de cualquier acto sexual; ha surgido en redes sociales un supuesto contrato de consentimiento sexual del que disponen los futbolistas para evitar enfrentarse a denuncias por agresiones. Lo ha publicado Miguel Ángel Galán, presidente de la CENAFE (Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol), en su cuenta de X.

Este contrato incluye la expresión 'violación accidental', que prevé que los futbolistas puedan acabar realizando prácticas no acordadas. Esto les protegería de cara a denuncias por agresiones sexuales. Tras la polémica surgida, los colaboradores de La Roca debaten sobre el documento en este vídeo. "Esto no tiene ningún recorrido legal, ni ninguna validez", opina Juan del Val, y duda de que "este contrato esté en manos de futbolistas, ni que lo hayan hecho firmar a ninguna chica". "No me lo creo", se muestra tajante.