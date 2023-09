Por todos es sabido que Nuria Roca es una atrevida y que le gusta probar experiencias nuevas todo el rato. Aunque Juan del Val le invita a reflexionar sobre la diferencia entre lo que "quieres hacer y la realidad". "Nuria me ha dicho en la intimidad que le apetecería hacer pole dance", comenta el escritor, que acude a 'La Roca'' dispuesto a quitarle la idea de la cabeza.

Y lo consigue con este vídeo viral, en el que tres amigas intentan practicar este deporte subidas a una barra de metal, pero el final no es el deseado: acaban cayendo las tres pegándose un golpe de altura.

"Esto es muy peligroso, no lo voy a hacer", comenta Nuria Roca al ver el guarrazo que se dan las tres amigas, y confirma la victoria a Juan del Val: "Ya me has quitado la idea de la cabeza".