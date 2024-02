Una influencer de Brasil ha confesado en un podcast que no le gustó nada el regalo que le hizo su novio, motivo por el que decidió acabar con la relación: "Me dio el Iphone 14, ni Pro, ni Max, solo el 14, y, desde ahí para mí fue como que no estaba en el lugar correcto", ha confesado.

En ese momento, la que era su pareja le preguntó si no le había gustado el regalo: "Me dijo que me fuera con alguien que me tenga como quiero, con un hombre con dinero... entonces me di cuenta que eso no era lo que yo quería", ha reconocido, al tiempo que ha defendido que ella puede "ser lo que sea", pero si algo tiene, según ha dicho, es que no le gusta "hacer sentir mal a las personas". "Me parece imperdonable, qué asco de tío", ha ironizado Juan del Val tras ver el vídeo del podcast de la influencer brasileña.