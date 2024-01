Isabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira por sus deudas. En 2023 decidió vender el ático de Fuengirola para ajustarse con el fisco: "Se subastó una parte y Hacienda se quedó con lo otro, ella no vio nada", confirmó la periodista Pilar Vidal en La Roca. Y, es que, según apuntan las últimas informaciones, la tonadillera también se estaría planteando vender Cantora, un hecho del que "llevamos oyendo desde hace más de dos años", aseguró la experta en corazón, que informó a los colaboradores de la "muy buena oferta" que "rechazó porque no era lo que ella quería": "En esa zona se ha comprado mucho terreno por parte de energías eólicas". De hecho, tal y como comentó Vidal, llegó a rechazar una oferta de seis millones de euros.

"Ella lo único que tenía al salir de la cárcel eran algunos bienes que heredó de Paquirri, como Cantora, un piso en Sevilla, el ático de Fuengirola, algunos garajes y la casa de la Moraleja, pero todo lo tenía embargado", explicó. En esta época ella "sobrehipotecaba sus propias viviendas" para pagar la deuda, y "prohibió al registro de la propiedad que se facilitase esa información a los periodistas". "En ese momento es cuando perdemos el rastro, de una deuda que va a más porque, ya sabéis, que la Agencia Tributaria cobra impuestos por los retrasos".

"La noticia para mí será el día que diga que ha saldado todas las deudas y que no debe nada", opinó Pilar Vidal, que añadió: "Me parece vergonzoso que a estas alturas las siga teniendo. Yo creo que es una señora que, o está muy mal asesorada, o no tiene ninguna voluntad de saldar todo".