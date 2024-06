Bertín Osborne ha llegado a un acuerdo con Gabriela Guillén para reconocer al hijo que ambos han tenido. Una noticia que ha generado un debate sobre la paternidad en el plató de La Roca y donde Gonzalo Miró ha lanzado una reflexión.

"Hay una gran diferencia entre lo que tiene que ser la parte legal y la parte moral. Cada caso es un mundo e influye mucho la conversación que hayan tenido los progenitores, que no padres. Yo creo que no puedes obligar a nadie a ser padre si no quiere serlo. Si no quiere serlo y lo ha dicho en el momento oportuno. No vale tirarte del barco cuando tiene un año y medio. Primero creo un espermatozoide no convierte en padre a nadie. Si eso es una decisión que toma la madre, se tiene que encargar la madre la que se encargue de explicar la situación al hijo", ha señalado.

Además, con su caso personal como ejemplo, ha señalado que se puede cubrir la parte afectiva que no se tiene: "Mi madre no le pidió nada a nadie. Tenía claro que quería ser madre ella, soltera. Y se encargó ella que tuviera la parte afectiva cubierta y de explicarme lo que necesitaba saber en cada momento".