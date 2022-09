Juan del Val ha descubierto una pagina en Internet que hacen ataúdes muy originales. "He seleccionado algunas que me han parecido maravillosas, como uno con la forma de una bolsa de viaje o de una guitarra", ha señalado el escritor, tras lo que ha preguntado qué tipo de ataúd les gustaría a los colaboradores.

"A mí me gustaría uno con la forma de Mario Casas para sentir lo que es estar dentro de él, aunque sea muerto", ha confesado, a lo que Nuria Roca le ha respondido: "Estas fantasías tuyas me preocupan muchísimo". "A ti te encantaría estar siempre dentro de Mario Casas", ha bromeado, por su parte, Juan del Val. "Claro, pero como no puedo, que me pongan un ataúd", ha expresado el colaborador.