La declaración de Andrés Contabitarte, exjefe de Seguridad de Adif, en el juicio por el caso Alvia se ha pospuesto. A la salida de la primera sesión fue agredido por una de las víctimas y por eso los magistrados decidieron que su declaración se retrasase una semana.

Pero lo cierto es que Contabitarte ya declaró en sede judicial el 27 de julio de 2017, un testimonio que revela ahora La Roca en exclusiva y que puede servir para conocer desde dónde va a partir su defensa. En todo momento, el exjefe de seguridad ha tratado de culpar únicamente al maquinista.

Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, llegó a decir que no se prescribió nada para la seguridad porque se "fiaban de la buena labor que hacen los agentes de conducción para que obren en todo momento, sepan por donde van, atiendan a las señales y, evidentemente, atiendan la prescripción de ellas". Unas palabras con las que exporta el riesgo a la formación del maquinista.

Y el maquinista, por su parte, ha negado que la formación fuese correcta pues no se le dio en la misma vía en la que se produjo el accidente, sino en una paralela.

Además, Contabitarte negó en esta declaración como imputado que entre sus competencias estuviese la de emitir el certificado de seguridad de la línea. Cuando el juez insistió para saber si el departamento de seguridad realmente no tenía ninguna competencia en el marco de la evaluación de riesgos, volvía a echar balones fuera: "El departamento de evaluación de riesgos es competencia del que construye", declaró.

A la pregunta de si no consideró el riesgo de la curva de Angrois donde se produjo el mortal accidente, asegura el responsable de seguridad que no era pertinente. "La curva no hay que gestionarla porque nadie nos ha dicho a Adif que hay un riesgo en una curva. En ningún papel ni en ningún documento de la obra se dice que hay este riesgo.