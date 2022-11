Tras escuchar los audios del podcast en el que Corinna Larsen desvela sus intimidades entre luces y sombras con Juan Carlos I, el periodista Antonio Naranjo ha cargado contra la empresaria y 'amiga cercana' del emérito acusándola de ser una "matajari despechada". "Me parece que es parte de su estrategia personal. Ella también ha sido acusada, y creo que todo lo que digan dos personajes tan siniestros como ella y Villarejo deberíamos ponerlo muy en cuarentena", ha añadido Naranjo.

"No es que no me la crea, es que creo que no hay que creérsela en la parte relativa a sus intimidades y sus intereses, que los tiene", ha añadido el periodista, que también ha señalado que está "la otra parte", aquella referida directamente a detalles de la vida sentimental de Juan Carlos I, que es "casi mejor no saber"." Entiendo que al jefe del Estado el CNI le tiene que cuidar, proteger y escudar en cualquier circunstancia, incluso aunque estas sean bochornosas", ha concluido.