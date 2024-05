Antonio García Ferreras ha hecho en La Roca un análisis sobre las elecciones de Cataluña . El director de Al Rojo Vivo ha afirmado que "hay una fuerza que va acabar por delante del resto" y que "todas las encuestas apuntan al Partido Socialista de Salvador Illa". Sin embargo, el periodista ha destacado que "hay que ver cómo se gobierna y con quién suma".

"Es verdad que Illa ha tenido una campaña transversal y juega a la transversalidad. Illa cree que va a terminar primero, o quizás puedo buscar algo más creativo", ha expresado Ferreras, a lo que ha añadido que "hay incluso quien no descarta el retorno de un pacto entre socialistas y Puigdemont sin Puigdemont".

En lo referente a las votaciones, Ferreras cree que "los catalanes no se van a equivocar a la hora de votar". "Lo que no sé es si los políticos luego se van a equivocar o no a la hora de realizar o no los pactos porque sin pactos, es evidente que Cataluña no va a ser gobernable, y ese riesgo de repetición electoral está ahí, no es una cosa improbable", ha pronosticado Ferreras, tras lo que ha dicho que "todo va a depender de quién suma y cómo suma".

Así, el director de Al Rojo Vivo ha insistido en que "para gobernar en Cataluña, se van a necesitar pactos". "Y esos pactos no van a ser fáciles", ha añadido el periodista, quien ha argumentado que esto va a ocurrir porque "hay formaciones políticas que están en una carrera a la alza, como los socialistas o Junts". "¿Pero qué pasa con ERC? Si tienen un mal resultado, va a haber debate intenso también en el partido sobre qué hacer con sus parlamentarios", ha apuntado.

En lo referente al PP, Antonio García Ferreras ha manifestado que el partido "ahora tiene un resultado absolutamente pobre". "Están en la indigencia parlamentaria. Tienen solo tres parlamentarios y su sueño sería ser cuarta fuerza política, adelantando a Vox", ha comentado. Puedes ver el análisis completo del directo de Al Rojo Vivo en el vídeo principal que acompaña a la noticia.