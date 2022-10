Álvaro Morte visita el plató de La Roca para hablar de sus nuevos proyectos y reflexionar sobre la fama internacional tras interpretar a 'El profesor' en la exitosa serie 'La casa de papel'. "Cuando algo surge de una forma tan rápida y explosiva como nos pasó a nosotros es muy difícil más allá de la edad y madurez que tengas", explica Álvaro Morte, que insiste en que "es algo muy difícil de gestionar".

"En mi caso, he tenido la suerte de estar muy bien rodeado y eso ayuda muchísimo", destaca Morte, que, insiste en que es algo difícil de gestionar: "Perder el anonimato, no solo en tu país sino donde vayas, es algo muy grande". Incluso, hay gente que se ha tatuado la cara del actor metido en el papel. "Es raro", confiesa Álvaro Morte, que destaca que con "el trabajo que hace ha llegado al corazón de mucha gente".

Sin embargo, también reflexiona sobre que con la fama ha dejado de hacer muchas cosas. "Son cosas cotidianas que me gustaría por momentos ser anónimo", destaca Morte, que insiste en que está muy agradecido de todo lo que el ha tocado. "No me he llegado a disfrazar, pero una gorra y unas gafas sí", declara el actor, que cuenta que aunque vaya tapado le reconocen por la voz.

Preguntado sobre sus proyectos internacionales, Álvaro Morte cuenta que es "muy bonito y chulo" cuando al llegar a rodajes extranjeros ya le reconocen: "Me miran y me dicen 'ey, eres español qué guay todo lo que estáis haciendo por allí'". "No hemos sido ni los primeros ni los mejores de una producción española que haya dado la vuelta al mundo, pero a través de 'La casa de papel' conseguimos abrir una puerta al resto del mundo para decir que en España también hacemos cosas buenas e importantes", explica Morte. Incluso, el actor afirma que "cuando vas fuera eso lo notas": "Ahora nos miran interesados en lo que podamos hacer en España". Puedes ver su entrevista en el vídeo de arriba.