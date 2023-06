Andrea Miguélez se hizo con el Campeonato de Europa de Paratrialtón, durante alrededor de sesenta minutos. La historia es tan injusta como sorprendente. Miguélez cruzó la línea de meta en primera posición, pero minutos después tuvo que soportar cómo le quitaban el título por una inverosímil razón.

"Celebré durante una hora con mi familia", explica la madrileña en 'Jugones' antes de saber que le iban a quitar el título. "Por mi destreza y mi habilidad encima de la bici, me cambiaron de categoría y pasaba a ser quinta", cuenta Miguélez sobre como le comunicaron la decisión.

Andrea afirma irónicamente que"como eres tan buena en esta parte de la competición, ya no tienes discapacidad". La paratriatleta sufre de una malformación en el cerebelo que le paraliza la parte izquierda de su cuerpo: "La mano izquierda no la siento, no tengo reflejos en toda la parte izquierda del cuerpo".

La getafense es consciente de la injusticia que ha sufrido: "Si yo disputo una carrera en una categoría y cuando llego a meta soy otra, no es justo... me lo han robado".