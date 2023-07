Gennaro Gattuso rompe su silencio. Seis meses después de su marcha del Valencia, el entrenador italiano ha hablado de la situación del club blanquinegro en una entrevista en exclusiva con Josep Pedrerol.

Ante la pregunta de Pedrerol sobre si Peter Lim debería vender el club, Gattuso ha instado al propietario del Valencia a tomar una decisión drástica.

"Peter tiene que decidir. El Valencia es historia del fútbol en España. Pienso que la historia merece más, la ciudad merece más y el club merece más", ha asegurado Gattuso.

Su salida de Mestalla en el mes de enero estuvo rodeada de polémica. En ese momento, Gattuso aseguró que el club no le trajo los jugadores que la directiva le prometió y por eso no podría seguir en el banquillo. Seis meses después, matiza los motivos de su marcha.

"No, no me engañó. Sabían que en enero teníamos que fichar dos o tres jugadores. No quería que todo el mundo pensara que estaba en el Valencia porque era amigo de Peter Lim", ha aclarado.

El italiano también ha valorado el papel de su sucesor, Rubén Baraja, y asegura que es el hombre indicado para sentarse en el banquillo de Mestalla.

"Creo que sí (es el adecuado) porque sabe cómo funciona el club. Pienso que es su casa", ha dicho Gattuso para concluir.