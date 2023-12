Emilio Doménech charla con Náte Gentile, youtuber especialista en Ciberseguridad, que le explica todos los detalles sobre los ataques cibernéticos. Y es que se pueden realizar a través del ransomware, que es un software malicioso que bloquea archivos informáticos y exige dinero para desbloquearlos.

Pero, si me pasa un ataque de estas características, ¿qué hay que hacer? "Ellos te van a pedir un rescate, es decir, algo a cambio", explica Gentile, que afirma que "lo mejor es que no lo hagas": "No debes ceder y debes denunciarlo a la Policía". Además otro de los ataques puede ser, sobre todo, a gente que tenga negocios online, ya que les tiran la página web.

"Es muy habitual en España", afirma el youtuber, que destaca que pueden recibirse desde "todos los puntos de España": "Es muy peligroso". "Son grandes organizaciones con mucho dinero, como mafias, que se dedican a extorsionar", explica el youtuber.