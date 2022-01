Ana Guerra se ha abierto con Alberto Chicote para narrar algunos de los dolorosos episodios que ha sufrido tras salir de Operación Triunfo. La reconocida cantante ha asegurado su carrera musical "ha ido hacia abajo". El motivo, ha explicado, no es otro que el 'boom' de publicidad que recibió al salir de la academia, y la presión por hacer lo que esperaban que hiciera.

"Tuve un impacto mediático de estar tres meses y medio en televisión. Eso va a bajar en cuanto la gente deje de verte por la tele. Hasta que encontré el camino correcto, hacía lo que creía que tenía que hacer. Cada canción funcionaba un poco peor que la anterior, no teníamos el éxito que queríamos tener, no teníamos las reproducciones que considerábamos que merecía una canción...", ha indicado la cantante, que ha asegurado que todo acabó cuando decidió no sacar un disco que tenía preparado para hacer algo más propio e íntimo.