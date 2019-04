Este domingo llega a laSexta 'Vigilantes del planeta': "Estamos ante un ultimátum, el más grave de la humanidad"

ESTRENO, A LAS 23:00 HORAS

No existe un plan 'B' porque no existe un planeta 'B', debemos frenar el cambio climático. Un cambio que no solamente nos afecta a nosotros, sino a miles de especies y a las generaciones futuras. No mires a otro lado, 'Vigilantes del planeta', este domingo a las 23:00 horas en laSexta.