Equipo de Investigación pudo entrevistar a una antigua empleada de Peluquerías Low Cost, que relató al programa sus extenuantes condiciones de trabajo, por un salario que "no llegaba a 360 euros" al mes. "Tal y como llegábamos nos encontrábamos en la puerta 15 personas esperando. Nos exigían que fuésemos rápidas, que teníamos que coger cuantas más clientas mejor, que no nos podíamos pegar más de 20 minutos con una misma persona", recordaba.

"No nos podíamos apoyar en las paredes, teníamos que estar de pie rectas con las manos en la espalda", agregaba la peluquera, que describía cómo no tenían descanso alguno: "Para descansar nos metíamos en el cuarto de baño, nos sentábamos un poquito y salíamos". "Era no parar ni para comer, parábamos 10 minutos, teníamos abajo como un sótano y ahí nos sentábamos en el suelo a comer", narraba.

Puedes ver la entrevista en el vídeo, en el que asimismo relataba que tenía un contrato de formación, pese a tener experiencia previa como peluquera, y que la formación que recogía este en realidad no se cumplía.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.