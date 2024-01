Durante más de dos años, un hombre encapuchado y con gafas de sol escoltaba siempre a 'El Cuco' y su madre. Incluso acompañó a los padres del acusado en la entrevista que concedieron a Equipo de Investigación en 2011: entonces, la madre de 'El Cuco' aseguró que se trataba de "un acompañante de seguridad" para que no les pasara nada.

Años después, sin embargo, descubrirían que en realidad se trataba de un infiltrado que había grabado 600 horas de conversaciones para conseguir información que ayudase a esclarecer el paradero del cuerpo de Marta.

Este infiltrado accedió a dar una entrevista a Equipo de Investigación en 2022, en la que explicó que no trabajaba para la Policía, pero que había decidido infiltrarse en la familia de 'El Cuco' "atendiendo a la llamada que hubo en aquel momento a la colaboración ciudadana".

Además, mostró al programa algunos de los audios que entregó a los agentes. En uno de ellos, 'El Cuco' daba una versión de la noche del crimen distinta a la que él y su madre ofrecieron en el juicio: "Me voy para la casa de Miguel y me encuentro todo el 'pescao'", decía en esa grabación, en la que aseguraba haber sido amenazado: "O les ayudaba o me quitaba de en medio".

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.