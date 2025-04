El capitán rompe el silencio sobre la fuga de Antonio Anglés: "Había personal vigilándolo, pero se las arregló para escapar en un bote salvavidas"

El capitán del City of Plymouth habló con Equipo de Investigación y relató cómo fue la última vez que vio a Antonio Anglés. "La policía me dijo que creían que alguien de la tripulación lo había ayudado. No puedo decir de quién sospechaban sin pruebas".

En un programa de Equipo de Investigación emitido en 2018, Kenneth Stevens, capitán del barco 'City of Plymouth', habló por primera vez con un medio sobre el fugitivo más buscado de España: Antonio Anglés. "Es la primera vez en 25 años que hablo con periodistas", confesó.

Stevens recuerda que vio a Anglés por última vez antes de llegar al puerto de Dublín. El City of Plymouth había zarpado desde Lisboa el 18 de marzo de 1993, y fue durante esa travesía cuando la tripulación descubrió al polizón. "Uno de los miembros de la tripulación lo encontró en la sala de dirección, cerca de la sala de máquinas, y lo trajo hasta mí. No hablaba mucho. Creímos que era portugués porque llevaba un pasaporte de Portugal. Estaba bien vestido, como un pescador, nada fuera de lo normal".

Ante la sospecha, la tripulación decidió retenerlo. "Lo encerramos primero en un cuarto donde se guardaba la cerveza y luego lo trasladamos a un camarote bajo llave. Había personal vigilándolo, pero se las arregló para escapar en un bote salvavidas hinchable", relata el capitán.

Stevens describe la maniobra como "una locura y muy arriesgada". "Había unos siete metros de altura hasta el agua. Lo hizo durante la noche. Emitimos un mensaje de radio al resto de barcos y un avión lo localizó en la balsa. Lo subieron de nuevo a bordo. Esta vez reforzamos las medidas: cerramos las ventanas, las atrancamos y aseguramos la puerta. Era imposible que saliera por su cuenta".

Sin embargo, al llegar al puerto de Dublín, las autoridades se llevaron una sorpresa. "Cuando subieron para llevárselo, ya no estaba. La madera seguía en su sitio, así que alguien tuvo que dejarle salir y volver a colocarla. No pudo escapar sin ayuda", afirma el capitán. "Después de eso, nos reunieron y nos explicaron quién era realmente Antonio. La policía me dijo que creían que alguien de la tripulación lo había ayudado. No puedo decir de quién sospechaban sin pruebas".

Mientras tanto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja ha denegado a la familia de Antonio Anglés la solicitud para que se le declare oficialmente muerto. Para la Justicia, sigue vivo. Aunque se presume que pudo haber muerto durante su huida como polizón hacia Irlanda, nunca se ha confirmado. Antonio Anglés continúa en busca y captura, y el caso prescribirá el 14 de diciembre de 2029.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.