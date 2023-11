Jalis de la Serna conoce recorriendo el casco antiguo de Santo Domingo a Angélica Segoviano y Miladys, esta última, sobreviviente de trata. Estas dos mujeres, uniformadas con la palabra politur en su gorra, patrullan entre los turistas. Se trata de dos religiosas de la Orden de Oblatas que trabajan para "apoyar a las mujeres en situación de prostitución, tráfico y trata de personas".

"Muchas de ellas no han tenido oportunidades de estudiar y las estamos invitando para que aprendan un oficio", explica Segoviano, que asegura que la "prostitución es una esclavitud, no un trabajo". Y es que justo antes los tres se encuentran a un italiano que ha vivido muchos años en España y que reconoce a Jalis de la Serna. El europeo afirma que es un "hombre de negocios" y defiende la prostitución afirmando que "a las mujeres no se les obliga a nada".

Esta reflexión del hombre no gusta nada a Angélica Segoviano y Miladys, que se miran indignadas y contestan con rotundidad al hombre.