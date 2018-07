Arkansas, un estado de obesos desde la infancia: "Muchos niños no comen verduras si no tienen mayonesa"

JALIS DE LA SERNA ENTREVISTA A TIFFANY PETTUS, DIRECTORA DE UNA ESCUELA INFANTIL

Jalis de la Serna, junto al equipo de Enviado especial, ve cómo se las ingenian en los colegios de Little Rock para combatir una cultura tan arraigada a la comida basura. La directora explica que tratan de dar a los niños frutas y verduras aunque acompañadas de salsas como mayonesa porque les "motiva". Si no, no comen.