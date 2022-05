En una conversación entre Susana Díaz y Santiago Segura, la política reconoce que las películas de 'Torrente' no son de su gusto: "Al principio, tus películas me daban tela de grima". Reconoce que su pareja las veía una y otra vez y ella no las soportaba: "Para qué te voy a engañar, me las ponía Moriche, mi pareja me las ponía y yo era incapaz. Ahora me sigue costando".

"Me he reformado totalmente, ahora hago cine familiar, es mucho más bonito y entrañable", asegura el director de cine. "Después del daño que he hecho a las personas con 'Torrente', ahora es un bien común", bromea Santiago Segura.

Pero Santiago Segura acaba defendiendo sus películas y le dice a Susana Díaz: "Tenían su gracia. Para ser política, eres muy poco diplomática". Puedes ver la conversación completa entre ambos en el vídeo superior a estas líneas.