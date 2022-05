En Encuentros Inesperados conversan sobre la 'midorexia', la obsesión por la eterna juventud que condiciona la vida de la persona, como explica Mamen Mendizábal. En este momento, Bibiana Fernández habla de sus operaciones estéticas con las que siempre ha tenido mucha suerte porque cuenta que ella cicatriza muy bien. No obstante, confiesa que no todo han sido buenas experiencias.

"En la época que se puso de moda los labios gorditos, yo me inyecte y de repente me estropeé la boca", se sincera Bibiana, aunque asegura que el médico siempre le decía que no me pusiera.

Los otros presentes en el encuentro cuentan también sus vivencias con la cirugía. Santiago Segura confirma que él ha pensado mucho en el injerto de pelo. Por su parte, Susana Díaz dice que "el día que tenga que enterrar en un quirófano que sea porque no tiene más remedio".

"Quitando Ángela Molina, las demás todas nos tendríamos que operar y aun así no tendríamos la garantía de estar como Ángela", sentencia Bibiana, como puedes ver en el vídeo superior de esta noticia.