Cristina Cifuentes, Mónica Carrillo, Eduardo Iturralde y Edu Galán han sido los protagonistas de la última entrega de Encuentros inesperados. En esta ocasión, los asistentes han conversado con Mamen Mendizábal sobre las mascotas y otros asuntos relacionados con los animales.

Uno de ellos ha sido la tauromaquia y la vinculación que esta disciplina tiene con los derechos animales. Cristina Cifuentes, taurina confesa, no ha dudado en exponer las luces y las sombras que la invaden cuando asiste a una corrida.

Las contradicciones de Cristina Cifuentes con la tauromaquia

"Me gusta la tauromaquia, la defiendo por muchos motivos que no voy a explicar ahora", ha asegurado la expolítica. Mamen Mendizábal no ha dudado en seguir ahondando en las razones: "¿Pero te sientes incoherente en esa defensa?".

Aunque ha seguido defendiendo el toreo, Cifuentes ha manifestado que es consciente de que existe "cierta contradicción". "Yo voy a las plazas a disfrutar de la corrida, de la fiesta. Pero reconozco que allí, muchas veces, lo paso mal". También ha argumentado que el toro de lidia.

Mónica Carrillo ha intervenido para replicar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Es incongruente decir que maltrato a un animal hasta el punto de que le mato para que siga existiendo una raza". Iturralde ha coincidido con la presentadora y el debate ha ido adquiriendo más matices.

En el vídeo que acompaña a estas líneas puede verse cómo Cifuentes ha utilizado la valentía del torero como recurso y ha calificado de "digna" la muerte del toro, incluso comparándola con la de algunos animales de granja. El debate ha ido aumentando su complejidad e Iturralde ha planteado si las tradiciones deben cuestionarse.

El amor de Cristina Cifuentes por sus gatos

La faceta de amante de los animales de Cristina Cifuentes ha brillado con intensidad cuando ha hablado de sus hijos. No se refería a sus hijos biológicos, sino a sus gatos, a los que trata como tal.