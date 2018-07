Un vestido que no queda como en el catálogo, libros de porno con dinosaurios o regalos de 'nada'

EN EL AIRE | COSAS QUE COMPRAR POR INTERNTET

Andreu Buenafuente, Berto Romero y Jorge Ponce han encontrado cosas interesantes que se pueden adquirir por internet. Jorge advierte "ojo con las compras online, que las carga el diablo" y es que ha encontrado un vestido que no queda tan bien como en el catálogo. Berto ha dado con una novela erótica titulada 'Taken by the T-Rex', porno con dinosaurios. Buenafuente enseña una curiosa web llamada 'Regálale a tus amigos nada', "porque las cosas están sobrevaloradas" y para quien no sabe qué regalar pueden elegir sobre o caja para regalar 'nada'.