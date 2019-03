"Yo siempre iría con los pezones al aire, tanto hombres como mujeres"

NADIE SABE NADA: LENTEJAS, PEZONES Y HUEVOS

Andreu y Berto improvisan para arrojar luz sobre inquietantes cuestiones planteadas, esta vez, por famosos -Lobato, Machi, MAM y Verónica Echegui- como ¿por qué no pitan los detectores cuando comemos lentejas si llevan hierro? ¿de dónde viene la frase "cuando seas padre comerás huevos"? ¿por qué con el frío se nos ponen los pezones duros y no otras partes del cuerpo? o ¿por qué nos escanzalizamos si alguien va en ropa interior, y no si lo hace en bañador?