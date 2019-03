Andreu Buenafuente: "Yo no esperaba que fueras tú"

BELÉN CUESTA PRESENTA 'TU CARA NO ME SUENA'

Una semana más Belén Cuesta nos trae un invitado sorpresa en la sección 'Tu cara no me suena'. Caracterizado de la cabeza a los pies, Andreu Buenafuente y Berto Romero no lo tendrán nada fácil para averiguar quién es realmente. El invitado no podrá hablar y sólo contestará a las preguntas de ambos pulsando unas teclas con varias respuestas posibles. ¿Quién será el particular clon de Marilyn Manson?