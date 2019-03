Natalia Tena, Osha en Juego de Tronos: "Yo voy a ser reina"

NATALIA TENA Y DAVID VERDAGUER

El 16 de mayo se estrena '10.000 kilómetros', y por ello visitan el plató sus protagonistas: Natalia Tena y David Verdaguer. Así, los dos hablan sobre sus personajes que llevan una historia de amor a distancia, por skype: "Actuar delante de un ordenador es como hacer el amor a una mesa", cuenta Verdaguer. Además, Natalia Tena, habla sobre su personaje, Osha, en 'Juego de Tronos', donde asegura estar encantada con su aspecto de 'suciedad': "A mí, me encanta porque en maquillaje me voy a la misma hora que los hombres, me ponen barro y ya está".