Un particular Evo Morales tira confeti a Jordi Évole en El Último Mono: "Te quiero, Jordi"

MANU SÁNCHEZ QUIERE MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE EVO MORALES Y JORDI ÉVOLE

Manu Sánchez pregunta a Jordi Évole por alguno de los momentos más incómodos en Salvados. Asegura que ha habido alguna que otra "levantada", en la que han decidido no contestar y dar por zanjada la entrevista. Pero este no ha sido el caso de Evo Morales, quien lleva "nueve años en el poder y ni una cana, que Rajoy lleva cuatro y tiene la barba de un color y el pelo de otro", asegura Évole entre risas. En el reportaje de Salvados en Bolivia se vivieron algunos momentos incómodos, que Manu Sánchez quiere solventar en el plató de El Último Mono, con la entrada de un particular Evo Morales.