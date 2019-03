La Ciudad de la Cultura de Galicia, 297 millones invertidos y un presupuesto triplicado

PESE A LOS RECORTES, SE SEGUÍA GASTANDO DINERO EN ELLA

El Objetivo sigue, con Inés Calderón, el rastro del dinero público en Galicia, en este caso analiza el gasto realizado en la Ciudad de la Cultura. Según explica Manuel Cheda, periodista de 'La Voz de Galicia', el proyecto surge a finales de los 90 cuando el Gobierno gallego decide que quiere llevarlo a cabo, pero no contó para qué ni cuánto iba a costar". Según explica, "el presupuesto se ha triplicado y lo que iba a durar 36 meses ha durado 15 años". En su momento, un miembro del jurado que otorgaba el proyecto advirtió de lo que podía ocurrir. No se le hizo caso, sin embargo, ahora se ve que tenía razón. Hasta la propia Xunta ha tenido que dar marcha atrás, lo hizo en 2014 cuando decidió no seguir adelante con dos de los edificios planteados.