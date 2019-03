Rosa Díez: "Hay que estar en contra de los profesionales de la política pero no de los políticos profesionales"

Rosa Díez, diputada de UPyD, tiene clara su postura sobre uno de los temas del momento, el discurso de Ana Botella ante el COI: "Lo menos importante y que no ha contribuido en nada a que no nos dieran los Juegos es el discurso de la alcaldesa". ¿Le gustó la intervención de la alcaldesa? "No me encandiló, pero no fue la causa del fracaso", señala. Además, "yo no hablo inglés, no hubiera ido allí a hacer un discurso en inglés".

"Yo creo que no debíamos haberlo intentado. UPyD lo dijo desde el primer momento", afirma la diputada, quien va aún más lejos: "Ahora que no tenemos los Juegos, habrá que seguir apoyando el deporte". Y es que, según Díez, "es importantísimo para que un país sea competitivo destinar más recursos a la educación y a la investigación".

Otro de los grandes problemas de nuestro país es el descrédito de la clase política. La líder de UPyD tiene una receta: "Hay que estar en contra de los profesionales de la política, pero no de los políticos profesionales". Propone hacer extensiva a todos una de las normas de su partido: "Haber cotizado a la Seguridad Social por alguna otra actividad sí debería ser un requisito para ejercer la política".

Preguntada sobre el hecho de ser una de las políticas con más años dedicados a esta actividad, Rosa Díez se justifica: "Antes de haber sido cargo electo sí que había trabajado". "Yo he vivido de mi trabajo y mi trabajo ha sido la política", afirma. Pero está de acuerdo en algún tipo de control: "Es bueno que establezcamos por ley una limitación de mandatos".