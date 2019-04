Iglesias dice que el PSOE presentó la moción de censura en Murcia sin informar a Podemos

Podemos ha metido quinta en el Congreso y ha anunciado una moción de censura a Mariano Rajoy “como imperativo ético” para “sacar al PP de las instituciones”, a raíz de las últimas revelaciones de corrupción en el seno de los populares (por ejemplo, la ‘Operación Lezo’). Aunque sin atisbo de salir adelante porque la oposición no la apoyará, según han anunciado los distintos grupos.

Cuando le preguntan sobre la falta de apoyos de la moción, Iglesias tiene una respuesta ya pensaba: el PSOE no les consultó para presentar una moción de censura en Murcia y ellos la apoyaron, "¿por qué lo que vale para Murcia no vale para España?", se pregunta Iglesias. El miércoles, en una ntrevista en Carne Cruda, el líder de Podemos aseguró: "Antes de presentar nuestra moción de censura, se lo comunicamos a los partidos (...) Justo lo contrario de lo que hizo el PSOE en Murcia". Y días antes, en La Cafetera, respondió en la misma línea: “Cuando el PSOE presentó hace unas pocas semanas una moción de censura en Murcia, a nosotros no nos informó, y nos pareció justa la moción de censura y la apoyamos. ¿Por qué lo que vale para Murcia no vale para España?”. ¿Es verdad?

A VUELTAS CON LA MOCIÓN DE CENSURA EN MURCIA

La primera fuerza política en pedir una moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez fue Podemos. Su secretario general en la región, Óscar Urralburu, anunció el inicio de contactos con el PSOE y con Ciudadanos para promover la moción: “Vamos a impulsar cuantos mecanismos institucionales estén en nuestra mano para forzar la salida de Pedro Antonio Sánchez del Gobierno. (…) Y el mecanismo que recoge la Constitución española es la moción de censura”.

Esta es la primera gran diferencia entre la moción de censura en Murcia con la anunciada a Rajoy: antes de que el PSOE diera el paso, Podemos ya pedía públicamente una moción para cambiar el Gobierno.

REUNIONES PARA ACORDAR LA MOCIÓN QUE FINALMENTE PRESENTÓ EL PSOE

El PSOE y Podemos se reunieron varias veces para acordar una moción de censura en Murcia, por lo que Podemos estaba informado en todo momento de que los socialistas iban a registrarla, tal y como nos confirman desde ambos partidos. "Durante las reuniones, Podemos nos dijo que la iba a apoyar”, aseguran además desde el PSOE de Murcia.

La primera reunión fue el 9 de marzo. Terminó sin acuerdo para presentar la moción, pero Podemos le pidió al PSOE “atreverse” a dar el paso y dejó bien clara su posición: “Proponemos ya que en los próximos días presentemos una moción de censura que nos permita sacar a Pedro Antonio Sánchez y al PP de San Esteban (sede del Gobierno murciano)”.

El PSOE, por su parte, admitió que con Podemos había habido un “alto nivel de sintonía” con Podemos para presentar la moción próximamente.