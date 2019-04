Catalá: la ley de partidos y la de transparencia se aprobaron sin el apoyo del resto del Congreso

En concreto, ha señalado que ambas iniciativas fueron aprobadas “sin el apoyo del resto de la cámara durante la décima legislatura”.

Sus declaraciones han sido: “Hoy en España los partidos políticos tienen una ley de financiación que antes no tenían, hoy los partidos políticos tienen responsabilidad penal si cometen delitos en esta materia. Hoy quien roba dinero público no puede obtener un beneficio penitenciario hasta que no devuelve el último euro robado. Hoy hay una ley de transparencia que antes no había. Y esto lo ha hecho el grupo parlamentario popular con sus votos y sin el apoyo del resto de la cámara durante la décima legislatura”.

La ley orgánica de de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos fue aprobada con 197 votos a favor, como recuerda el diario de sesiones del Congreso de los Diputados.

En concreto, votaron a favor de esta ley los 197 diputados de CiU, PNV, FAC y UPN, mientras que votaron en contra los 122 den PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, Amaiur, BNG y GBai. Se abstuvieron Coalición Canaria y una diputada socialista.

Por su parte, la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno recibió luz verde en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro. Votaron en contra PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto. Su votación también se recoge en el diario de sesiones del Congreso.

Teniendo en cuenta que ninguna de las dos leyes fue aprobada en solitario por el Grupo Parlamentario Popular sino que ambas recibieron el apoyo de otros partidos, como CiU, PNV, FAC y UPN en ambos casos, y de Coalición Canaria en la Ley de Transparencia, las declaraciones del ministro serían falsas.