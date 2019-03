Zapatero sobre Cataluña: "Debemos abrir el diálogo para reformar la Constitución"

Tras la 'elegante' mención al expresidente popular, Zapatero se refiere a la parte importante del asunto, la cuestión catalana. "España necesita y quiere a Cataluña. Cataluña necesita a España. La democracia es un sistema político que nace y ampara el unirse, el dialogar y el vivir juntos. La democracia no va con palabras como ruptura, secesión, independencia".

"España necesita y quiere a Cataluña. Cataluña necesita a España"

El discurso de Zapatero está siempre fundamentado en los principios de la democracia, algo que también refleja cuando argumenta su punto de vista sobre Cataluña: "La democracia tiene los mecanismos para incentivar y garantizar la unidad constitucional".

Ana Pastor cuestiona este mecanismo exponiendo la posibilidad de que la secesión se declare de forma unilateral, pero Zapatero no le concede ninguna opción: "Esta declaración no tendrá validez porque nadie puede aquello que no tiene competencia para ello".

El expresidente tiene "clarísimo" que no ocurrirá la secesión. "Me parece fundamental que haya un proceso de diálogo y que recuperemos aquel terreno que se ha abierto en la diferencia. En esta etapa, en mi opinión, tiene que ver, después de la aprobación del estatuto y la ratificación por parte del pueblo del estatuto de Cataluña".

Para Zapatero sería importante abrir un proceso de diálogo para reformar la Constitución. "Estoy a favor para hacer cosas que el estatuto de autonomía de Cataluña no pudo hacer porque el TC dijo que no se podía hacer, y para hacer alguna reforma en el campo de la financiación, de la distribución de competencias, de la identidad y singularidad de comunidades como Cataluña. Ese es el terreno en el que podemos volver a entendernos. Para ello hay que recuperar los afectos".