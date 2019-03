Zaida Cantera: "El ministro de Defensa me ha dicho que no tengo derecho a saber por qué se me denuncia"

SU ACOSADOR LE HA DENUNCIADO POR INJURIAS A UN SUPERIOR

Durante la entrevista con Ana Pastor, la comandante Zaida Cantera ha señalado que estos días está como en una montaña rusa: "Un día me dan la libertad y horas más tarde se admite la denuncia de mi acosador". El coronel Lezcano-Mújica, condenado por acosar sexualmente a Zaida Cantera, ha denunciado a su víctima por insultarle en el programa 'Salvados' pero ella revela que no tiene notificación oficial de la denuncia. "Yo me he enterado por los medios de comunicación, esto no es extraño. He intentado saber el motivo de esa denuncia pero la justicia militar y el ministro me han contestado por escrito que no soy parte interesada y que por lo tanto no tengo derecho a saber por qué se me denuncia", sentencia.