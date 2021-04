Juan Luis Arsuaga ha reflexionado en el plató de El Objetivo sobre la repercusión política que tiene "la sociedad del espectáculo" y la crispación que la misma provoca.

A juicio del paleoantropólogo, "vivimos en una sociedad del espectáculo en la que tiene que haber noticias todos los días". Algo, ha dicho, que contrasta con la democracia, "muy aburrida": "Cuando se pretende que haya un titular todos los días hay que elevar el tono de la conversación y llevarlo a la discusión y finalmente a la confrontación".

En este sentido, el doctor ha destacado que "si vivimos en una sociedad en la que se consume varios titulares al día, entonces habrá que crear antagonistas y los debates habrá que convertirlos en enfrentamiento".

La sociedad se convierte así en la propulsora de la crispación política, pero, ¿cómo se desanda ese camino? Es "muy difícil", a juicio del paleoantropólogo, que lo ejemplifica con su experiencia personal: "Alguna vez que he estado en un coloquio y la presentadora nos ha dicho 'interrúmpanse', siempre he dicho: 'no me sale'".

Así, Arsuaga ha recalcado que hoy en día "los debates son blanco y negro, son confrontaciones", y además en ellos "se favorecen unos comportamientos que luego no debe extrañarnos que se trasladen a la política". Sin embargo, ha explicado, "ni siquiera eso puede ser objeto de crítica, porque es el tiempo que nos ha tocado vivir".