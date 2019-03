Quiroga: "El caso Bárcenas debe suponer para el PP un revulsivo"

Arantza Quiroga, presidenta del PP en el País Vasco ha visitado 'El Objetivo' y ha valorado, entre otras cosas, la evolución del caso Bárcenas. Preguntada por Ana Pastor sobre si cabe la posibilidad de que su formación pida perdón por lo ocurrido, ha admitido que el Partido Popular ha tenido "una equivocación al delegar competencias en Bárcenas".



Asimismo, Quiroga ha expresado que "en la vida, cuando se cometen errores, se piden disculpas" y ha añadido que después "ya serán los ciudadanos quienes determinen si supone algo tan fuerte como para perder la confianza o no".

Acerca de las explicaciones que ha proporcionado a la opinión pública el Partido Popular sobre el asunto del extesorero de la formación, Arantza Quiroga no ha querido entrar a dar valoraciones, "no me atrevo a dar una opinión sobre esto porque no manejo todas las claves", ha senteciado.



En este sentido, la popular ha recordado que el caso Bárcenas le ha afectado directamente en su labor profesional, "me ha tocado la carpetita Bilbao que había dejado de regalo Bárcenas al Ruez Ruz y eso ha habido que gestionarlo", ha manifestado.

Al respecto, según ha afirmado, ha apostado por contar la verdad, "mi responsabilidad es la del País Vasco, tomamos la decisión de salir con lo que había y contar lo con transparencia".



En defensa de la transparencia, también aplicada a la dirección nacional de su partido, Quiroga se ha mostrado a favor de hacer "un esfuerzo para dar todas las explciaciones", de modo que "el caso Bárcenas debe suponer un revulsivo para el PP", ha dicho.