Pujalte: "La tasa de paro es inaceptable, España está todavía en una profunda crisis"

Hemos escuchado a Vicente Martínez-Pujalte defender con vehemencia los Presupuestos Generales del Estado 2014, a los que su partido ha definido como los 'presupuestos de la recuperación'. "Hay que entender esa frase. España está en una profunda crisis todavía. Lo que nos están viendo saben que a ellos todavía les afecta el problema enorme que es el paro. España tiene una tasa de paro inaceptable, tiene 1.800.000 hogares con todos sus miembros en paro. La crisis no se ha solucionado".

"Lo que sí se ha producido es un cambio de tendencia. Hay un punto de inflexión que hace que ahora estemos subiendo cuando antes estábamos bajando. Todavía no se ha llegado a la meta, pero son los Presupuestos para considerar ese cambio de tendencia".

En este punto, Pujalte recurre a una metáfora para explicar el estado de la economía española: "Nadal, cuando gana un punto conflictivo hace un gesto con el puño, pero todavía no estamos para tirarnos a tierra porque el éxito aún no ha llegado". Ana Pastor argumenta que esta comparación es un tanto optimista, ya que Nadal es un símbolo de excelencia y España, en estos momentos, no está para tirar cohetes.

"Yo creo profundamente en España, creo en la capacidad de los españoles y creo que vamos a repetir los éxitos del gobierno de Aznar", sentencia el portavoz de Economía del PP en el Congreso.

El político popular ahonda en el argumento de la recuperación explicando que estos Presupuestos "apuestan por políticas de oferta y cuentas equilibradas. Al consolidar las cuentas públicas y tener más equilibrio, hacen que los empresarios tengan que pagar menos intereses".