Mónica Terribas: "Unas elecciones al Parlamento no es el escenario óptimo para saber cuántos votos habría en un referéndum"

RECHAZA QUE EN CATALUÑA HAYA "PROBLEMAS DE CONVIVENCIA"

La periodista Mónica Terribas ha explicado en El Objetivo que "unas elecciones al Parlamento no es el escenario óptimo para saber cuántos votos habría en un referéndum". Sobre el desafío soberanista, ha señalado que "ahora en España se están dando cuenta de que aquí están pasando cosas", pero que, sin embargo, "estaban pasando cosas desde 2003". No obstante, Terribas ha rechazado que el clima de crispación en la clase política afecte al día a día de los catalanes: "En Cataluña no hay ningún problema de convivencia".