Mònica Terribas: "La actitud del Estado hacia Cataluña ha alimentado el independentismo"

Comenzamos con los números. ¿Qué cantidad de catalanes quieren la independencia?. José Antonio Zarzalejos, periodista de La Vanguardia, afirma que hay "una cierta confusión de conceptos y en las variables cuantitativas. Pero a mí el cuánto no me parece un tema sustancial, en Cataluña hay una parte importante de los ciudadanos que tienen una pulsión independentista que han planteado una serie de reclamaciones y que en todo caso son tantos que no se puede obviar esa realidad desde el punto de vista social y político".

Respecto a esta realidad social, ¿Cuánto ha aumentado el sentimiento independentista durante estos últimos años?. La periodista de Catalunya Radio, Mónica Terribas, señala que "desde el año 2010 ha ido creciendo el sentimiento de desafección respecto a España, fruto sobre todo de la sentencia del Tribunal Constitucional, ese es un punto de inflexión.

"Hubo un referéndum para aprobar un Estatuto que salió del parlamento de Cataluña y que pasó por las Cortes, y que después el Constitucional rectificó, y eso el pueblo de Cataluña no lo entiende. El crecimiento del independentismo en Cataluña no es un movimiento de ahora, ha ido creciendo a medida que las respuestas que ha dado el Estado a Cataluña no han sido satisfactorias", afirma.

Pero, en este aumento del sentimiento independentista, ¿la crisis tiene algo que ver?. En este sentido, Mónica apunta: "cuando hablamos de la crisis lo tenemos que contextualizar en la situación económica de Cataluña. Es decir, qué bienestar quiere Cataluña para sus hijos, y eso tiene que ver con la crisis y con lo que recibe del Estado. De lo que se está hablando es del déficit fiscal, no sólo de Cataluña, sino también de Baleares, de Valencia, de Madrid..."