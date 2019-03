El ministro Soria: "España hoy crece y antes estaba en recesión"

#OBJETIVOSORIA | ¿LA CRISIS YA ES PASADO?

El ministro de Industria, José Manuel Soria, cree que mientras haya cuatro millones de parados no se habrán resuelto los problemas; pero defiende que España "hoy crece y antes estaba en recesión". Soria opina que no habrá elecciones generales anticipadas y asegura que no ha hablado de su futuro político con Mariano Rajoy. "Estaré donde el presidente me diga".