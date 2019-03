Martin Schulz: "Siempre sé contra qué está Pablo Iglesias, pero no a favor de qué"

#OBJETIVOALEMANIA | ENTREVISTA A MARTIN SCHULZ

Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, reconoce que observa con mucha atención a Podemos, la formación liderada por Pablo Iglesias. "Les aconsejo que no hagan promesas que saben que no pueden cumplir, los ciudadanos merecen que se tomen en serio sus preocupaciones". Pablo Iglesias compitió con Martin Schulz por la presidencia del Parlamento Europeo, sin embargo Schulz asegura que no sabría decir a favor de qué está Iglesias. "Los pueblos en Europa deciden sobre su propio destino, y yo respeto su decisión".