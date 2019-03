Mari Luz Rodríguez: "El PSOE negociará con el PP y tratará de llegar a un acuerdo"

¿Dónde están los límites del PSOE para que haya un acuerdo entre los dos grandes partidos en la regeneración? Mari Luz Rodríguez, del PSOE, asegura que las exigencias son: que los corruptos vayan a la cárcel, que los corruptos no vuelvan a contratar con la Administración Pública, que los aforamientos se limiten al máximo posible, que los juicios por corrupción sean lo más rápido posibles y que los partidos políticos no tengan financiación de empresas privadas.

Afirma que el PSOE no es partidario de cambiar las reglas del juego de las elecciones democráticas. "No hablaremos de quién será el alcalde en las próximas elecciones". Pablo Casado, del PP, defiende que ese pacto sobre regeneración entre los grandes partidos no es un pacto más. "Un político no puede saltarse las normas aprobadas que nos rigen a todos. Sanción y prevención serán la base de ese pacto". Casado insiste en que "los políticos deben estar al servicio de la gente", y se muestra partidario de una información de transparencia absoluta.