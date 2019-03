Luis Garicano: "El único que está de celebración ahora mismo es el señor Schäuble"

EL EXPERTO DE CIUDADANOS CREE QUE "los griegos no tienen mucho que celebrar"

El experto económico de Ciudadanos valora los resultados del referéndum en Grecia en 'El Objetivo'. Luis Garicano considera que "mucha gente en Alemania ha concluido que Grecia no cabía en el euro" y recuerda que el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, "no ve cómo se puede negociar un nuevo paquete" tras conocer los resultados. Por otra parte, cree que "los griegos no tienen mucho que celebrar" y que "Grecia se ha comportado como adolescentes que no saben como funciona Europa y las reglas que hay que seguir".