"Cuando Wert dice: 'el Gobierno no me ha obligado a rectificar' está diciendo una mentira, eso no es interpretable y en un político tan poco valorado es un penalización doble", asegura Méndez.

"Va a ser muy interesante saber cuál va a ser la reacción de los ciudadanos cuando vayan a las urnas a lo que indudablemente es una gran mentira que es que estamos saliendo de la crisis", se pregunta la periodista.